Platini ospite allo Juventus Club "Gaetano Scirea"

Grande attesa per la serata del 17 novembre organizzata dallin occasione del 40° anno dalla fondazione. L'appuntamento si terrà a Santa Lucia del Mela e ci sarà un ospite d'eccezione, ovveroLa leggenda della Juventus sarà presente all'evento organizzato dal Club bianconero. "Abbiamo deciso di fare le cose in grande. Michel “Le Roi” Platini, per la prima volta sarà ospite del nostro Club per una serata memorabile" riferisce il presidente dello Juventus Club "Gaetano Scirea", Benedetto Merulla.