"Mi viene in mente il soprannome che mi aveva dato: mi chiamava “mangia e dormi” " racconta Deanparlando del suo ex allenatore, Massimiliano Allegri. Il difensore ha usato parole positive per l'ex tecnico della Juventus, che lo ha fatto esordire in Serie A nella passata stagione.ha spiegato l'origine del soprannome "mangia e dormi": "Mi chiamava così perché la mia vita a Torino era allenarmi, mangiare e andare a letto. Sarò sempre grato ad Allegri,mi ha fatto debuttare con la Juventus in Serie A". Su Mourinho invece: "Mou ti stupiva sempre, devo molto a lui e De Rossi".