, attaccante del Genoa, ha parlato a 'Il Secolo XIX' offrendo un suo punto di vista sulla prossima stagione che sta per iniziare. Di seguito le sue parole:"Solo squadre come Milan, Inter, Napoli, Juventus e Atalanta sono senz'altro più forti di noi. Tuttavia, questo non significa che non abbiamo alcuna possibilità. Il nostro obiettivo primario deve essere la salvezza, solo dopo potremo puntare a qualcosa di più. Sarà fondamentale avere la giusta mentalità, senza la quale sarà molto difficile raggiungere i nostri obiettivi. Fortunatamente, il nostro gruppo è solido, essendo composto in gran parte dagli stessi giocatori della scorsa stagione. Inoltre, abbiamo la guida esperta di Gilardino, che conosce bene noi e noi conosciamo bene lui. Questi sono vantaggi di non poco conto che potrebbero fare la differenza".