Quanto ha speso la Juventus sul mercato?

Acquisti: 99 milioni

Cessioni: 75.8 milioni

Saldo: - 23.2 milioni

L'impatto sul bilancio

Impatto acquisti: 38.670.000

Impatto cessioni: 120.573.433 di euro

Saldo: 81.903.433 di euro

La Juventus è stata una delle protagoniste assolute della sessione estiva di calciomercato. I bianconeri hanno infatti già ufficializzato quattro colpi in entrata: Michele Di Gregorio dal Monza, Douglas Luiz dall'Aston Villa, Khephren Thuram dal Nizza e Juan Cabal dal Verona. Tuttavia c'è la sensazione - più che confermata - che le operazioni in entrata per quanto riguarda il club bianconero non siano finite qui e nel corso delle ultime due settimane di mercato sono previsti nuovi innesti per potenziare ulteriormente la squadra a disposizone di Thiago Motta.Non sono mancate però le cessioni e gli addii: Gianluca Frabotta è andato al West Bromwich, Dean Huijsen al Bournemouth, Matias Soulé alla Roma, Tommaso Barbieri alla Cremonese, Nikola Sekulov alla Sampdoria, Samuel Iling-Junior e Enzo Barrenechea all'Aston Villa. A questi si aggiungono anche la risoluzione del contratto di Wojciech Szczesny e gli addii di Adrien Rabiot e Alex Sandro, entrambi arrivati alla naturale scadenza del loro vincolo contrattuale con il club.Considerando il solo saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini (solo le operazioni a titolo definitivo) - come riferisce Calcio&Finanza - la sessione di mercato per la Juventus è ferma ad unPer analizzare l'impatto sul bilancio della Juventus, Calcio&Finanza ha preso in esame il valore del cartellino, l'ammortamento, l'ingaggio netto e l'ingaggio lordo di ogni operazione. Tra entrate e uscite, dunque, l’impatto sul bilancio 2024/25 del calciomercato finora concluso dovrebbe tradursi secondo le stime in un





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui