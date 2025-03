Juventus, Cambiaso e Douglas Luiz non ce la fanno contro il Genoa

Getty Images

Come stanno Cambiaso e Douglas Luiz

Brutte notizie per Igor Tudor in vista del suo esordio sulla panchina della Juventus . Domani, sabato 29 marzo, i bianconeri affronteranno il Genoa nella 30ª giornata di Serie A, ma dovranno fare a meno di due pedine importanti: AndreaEntrambi i giocatori, infatti, non saranno a disposizione per il match. Nella giornata odierna, il terzino italiano e il centrocampista brasiliano si sono allenati a parte, segnale che non hanno ancora recuperato dai rispettivi problemi fisici. Di conseguenza, non prenderanno parte alla sfida contro il Grifone.

Si tratta di due assenze pesanti per Tudor, che deve già gestire una situazione non semplice al suo arrivo sulla panchina bianconera. Cambiaso, con la sua versatilità, si è rivelato una pedina fondamentale nel corso della stagione, capace di giocare sia da terzino che da esterno a tutta fascia. Douglas Luiz, invece, avrebbe garantito qualità e dinamismo in mezzo al campo, ma dovrà rimandare il suo debutto con il nuovo allenatore.Ora Tudor dovrà valutare le alternative a disposizione per affrontare il Genoa. Nonostante le assenze, la Juventus ha l’obbligo di partire con il piede giusto nella nuova era Tudor e ottenere i tre punti per consolidare la propria posizione in classifica. Il Genoa, però, non sarà un avversario semplice, e servirà la massima attenzione per evitare passi falsi.