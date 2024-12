La Juventus sta accelerando le trattative per rinforzare il reparto difensivo, con poco più di dieci giorni rimasti prima dell’apertura ufficiale del mercato di gennaio. L’obiettivo principale è offrire a Thiago Motta un giocatore che possa aggiungere qualità alla difesa, soprattutto considerando le pesanti assenze di Bremer e Cabal. Per questo motivo, la ricerca di un nuovo innesto è diventata urgente. I due nomi individuati dal club bianconero sono quelli didue profili su cui si sta lavorando attivamente. Per quanto riguarda lo slovacco, la Juventus mantiene diverse opzioni aperte.Il Feyenoord, che considera Hancko un elemento di valore, non sembra disposto a cederlo già a gennaio, ma se si dovesse presentare una minima apertura, magari nella seconda metà del mese, a condizioni vantaggiose, il club torinese potrebbe decidere di anticipare l’operazione, che in origine era programmata per il mercato estivo.