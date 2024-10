L'infortunio diha creato una grossa difficoltà nel reparto difensivo della Juventus, che ora si trova a dover gestire la sua assenza per un lungo periodo. Tuttavia, il club ha deciso di non optare per l'ingaggio di un giocatore svincolato e di aspettare fino alla finestra di mercato di gennaio per rinforzare la difesa.Attualmente, la Juventus sta valutando le opzioni disponibili, e la sensazione è che la società voglia puntare su un prestito di qualità per coprire il vuoto lasciato da Bremer. Uno dei nomi che circolano è quello di, anche se al momento è tutto ancora molto prematuro e non si è entrati nei dettagli delle trattative.