Come ha giocato McKennie nel ruolo di terzino

Tra un esperimento e l'altro , nel match di ieri sera dellain Coppa Italia si è visto anche un ineditoin versione terzino sinistro, al posto dell'infortunato Andrea Cambiaso.Lo statunitense non ha sfigurato, come scrive anche La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 6 in pagella: "Dimostra di poter essere utile anche in quella posizione. Un po’ difende e si inserisce, mettendo anche un buon pallone per Vlahovic". Praticamente della stessa idea Tuttosport: "Il coefficiente di difficoltà non è banale, lui se la cava in maniera onesta. Poco filtro nel primo tempo, più libertà d’azione nella ripresa".