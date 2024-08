Thiagosi è presentato con un atteggiamento tranquillo, misurato e diretto nella conferenza stampa di vigilia di Juventus-Como, evitando proclami e rivelando la sua visione concreta del momento. Tra i temi caldi, il caso di Federico Chiesa ha attirato l'attenzione. Il giocatore è attualmente escluso dal progetto bianconero e, al momento, non ci sono possibilità di reintegro.Diversamente dalla situazione di Chiesa, Weston McKennie è tornato a essere parte integrante della squadra, allenandosi con regolarità e avendo buone chance di essere convocato per l'esordio in campionato. Motta ha definito McKennie "un giocatore utile e funzionale alle nostre esigenze", senza approfondire le ragioni del cambiamento repentino del suo status. Questo ritorno in squadra sembra essere più legato a questioni contrattuali:sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, dopo aver inizialmente rifiutato l'offerta della Juventus. Questo sviluppo permetterebbe al club di evitare di perderlo a parametro zero.