McKennie, dieci ruoli in carriera

La versatilità è una delle caratteristiche che contraddistingue Weston, e l’imminente sfida trapotrebbe aggiungere un nuovo capitolo alla sua poliedrica carriera. Thiago Motta sembra pronto a schierare il centrocampista statunitense in un ruolo del tutto inedito: esterno alto a sinistra. Una scelta sorprendente che evidenzia la capacità didi adattarsi alle esigenze della squadra e di esplorare posizioni mai provate prima.In questa stagione,ha già mostrato una notevole duttilità tattica, collezionando due partite da centrocampista centrale e totalizzando due gol e due assist in quel ruolo. Uno dei suoi gol, peraltro, è arrivato da una posizione ancora più arretrata, quella di terzino sinistro. Non è stato soltanto un incursore centrale: lo statunitense è stato utilizzato anche come seconda punta e come mediano davanti alla difesa, dimostrando di essere una risorsa preziosa per Motta.La carriera diè un mosaico di esperienze tattiche. Ha giocato in dieci ruoli differenti, spaziando dalla sua posizione principale di centrocampista centrale fino a coprire ruoli offensivi e difensivi. Nel 2018, ai tempi dello Schalke, è stato schierato come attaccante contro Dortmund e Leverkusen, confermando la sua abilità nell’adattarsi a situazioni diverse. Ha ricoperto anche i ruoli di trequartista, centrocampista di destra e di sinistra, con quest’ultimo che sembra essere la scelta più probabile per il match contro l’Atalanta.Ma è proprio in una posizione così avanzata sulla fascia sinistra che McKennie non si era mai visto. L’idea di Motta di schierarlo come esterno alto rappresenta una svolta tattica interessante, che potrebbe valorizzare alcune delle qualità più evidenti del giocatore: resistenza fisica, abilità negli inserimenti e forza nei duelli aerei.