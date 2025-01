McKennie o Cambiaso: chi gioca contro il Torino

In attesa di capire se e come potrà utilizzare Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao, ancora in dubbio per il derby contro il Torino,prepara le altre scelte di formazione. Un ballottaggio in particolare prosegue dopo le ultime settimane, quello nel ruolo di terzino sinistro tra AndreaA sorpresa, Thiago Motta ha preferito puntare su McKennie da terzino sia con la Fiorentina che in Supercoppa, con Cambiaso che era a disposizione dopo l'infortunio. Una scelta tecnica come ha spiegato l'allenatore. McKennie sembra ancora in vantaggio per coprire quella posizione, a meno che Cambiaso non convinca Thiago Motta a concedergli una chance. Caviglia permettendo, riferisce Tuttosport. I due potrebbero anche giocare insieme se McKennie fosse schierato a centrocampo insieme a Thuram considerando l'assenza di Locatelli per squalifica.