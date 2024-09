Si, fidiamoci dianche quando non comprenderemo alcune scelte, parole, o gesti. Soprattutto quando non saremo d'accordo con lui. Fidiamoci di Thiago Motta perché è lache lo ha fatto, senza alcun dubbio, perplessità. Fidiamoci adesso in cui non sempre si potrà vedere la squadra che lo stesso tecnico desidera. Come nei minuti iniziali di oggi, come nella partitaccia di Empoli.Chi oggi avrebbe messodall'inizio lasciando fuori i 50 milioni di Douglas Luiz, la qualità di Fagioli e soprattutto Khephren Thuram? Io no, probabilmente nessuno di voi. Thiago si, non perché sia un indovino ma perché ogni scelta ha un criterio preciso. C'era bisogno di un giocatore che riempisse l'area di rigore come Weston. Ora lo sappiamo anche noi.Che dopo la prestazione deludente nell'ultima giornata, è stato confermato, nonostante Weah abbia confermato in pochi minuti a Empoli di essere in gran forma. Gioca Nico e Nico è decisivo per il raddoppio con una giocata di tanta qualità ma anche molta volontà. Poi il goal che ha chiuso i giochi. Tra i migliori in campo c'è stato nuovamente Kalulu, che è arrivato con lo scetticismo di molti. Motta lo ha voluto fortemente, lo ha anche chiamato per togliergli gli ultimi dubbi. Perché insisterà tanto per lui, ci siamo chiesi. Ecco la risposta., anche quando le scelte a sorpresa non ripagheranno. Capiterà, così come capiteranno altre "Empoli-Juventus". Ma fidiamoci, perché saranno più le serate come stasera.