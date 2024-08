I tempi in cuiera sulla lista degli esuberi dellasono lontani (almeno idealmente…). Il centrocampista statunitense è già stato convocato per il match di lunedì sera contro il Como, senza però scendere in campo, anche perché la sensazione ricevuta dall'allenamento di questa mattina alla Continassa è che stia ancora recuperando la sua forma migliore. Niente di cui stupirsi troppo, non avendo mai lavorato con la squadra durante l'estate. Quando sarà pronto? Forse non ancora per la partita di lunedì sera contro il Verona, ma in quella successiva con lasì, potrebbe tornare a dire la sua.