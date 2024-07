La Fiorentina si trova di fronte a un dilemma significativo nel mercato estivo, con l'operazione per l'acquisto del centrocampista statunitense Westondalla Juventus che presenta più complicazioni del previsto. Nonostante la richiesta della Juventus sia relativamente accessibile, superando di poco i 10 milioni di euro, il vero ostacolo sembra essere l'ingaggio del giocatore.McKennie, ex centrocampista dello Schalke 04, attualmente guadagna 2.5 milioni di euro a stagione, una cifra che la dirigenza viola considera elevata e potenzialmente problematica per le loro finanze. Questo fattore economico ha fatto crescere i dubbi tra i dirigenti della Fiorentina, preoccupati di poter integrare un simile stipendio nella loro struttura salariale senza compromettere l'equilibrio del club.