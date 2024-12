I numeri stagionali di McKennie

Le parole di McKennie sul rinnovo

McKennie può rinnovare con la Juventus?

È una storia un po' inusuale quella dialla. Una di quelle che fanno pensare che a volte è davvero il destino ad avere l'ultima parola , anche quando sembra tutto già scritto. Solo pochi mesi fa, nel pieno di una calda estate di calciomercato, il centrocampista statunitense era infatti considerato un esubero alla Continassa, dopo il suo "no" al trasferimento all'Aston Villa, eppure nel corso delle settimane è cambiato tutto e per lui è arrivato addirittura il rinnovo di contratto, fino al 2026 con opzione per un ulteriore anno.Thiago Motta, a quel punto, non ha esitato a impiegarlo quando c'era bisogno di lui, che si è fatto trovare pronto e ha pure saputo essere decisivo, come per esempio con il goal che di fatto ha chiuso il big match di Champions League contro il Manchester City. 16, finora, le sue presenze stagionali in tutte le competizioni, per un totale di, con tre reti e due assist.McKennie, insomma, ora è decisamente al centro del progetto della Juve, a cui sembra anche essere sinceramente legato. "Io mi trovo bene qui, mi piace anche la città, mi trovo bene con la squadra e lo staff, sono qua da 4 anni e voglio restare qua il più possibile ma dipende dalla società. Se abbiamo già iniziato a parlare del rinnovo? Non lo so…" ha detto quest'oggi, non senza un sorriso, durante un'iniziativa benefica della sua Fondazione all'Oratorio San Paolo di Torino.A caldo, la sensazione è che possano davvero esserci i margini di una trattativa per prolungare ulteriormente l'esperienza in bianconero del classe 1998, anche perché guadagna "solo" 2,5 milioni di euro a stagione (meno di quelli che chiedeva prima della quasi-cessione estiva). Se ne parlerà, a tempo debito perché al momento il club ha sicuramente altre priorità sul fronte rinnovi (in primis quello di Dusan Vlahovic). Intanto, la manifestazione di affetto di Weston non può che far piacere.





