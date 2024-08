Quando scade il contratto di McKennie?

è arrivato allanell'estate del 2020 e, ad eccezione dei sei mesi spesi con la maglia del Leeds tra gennaio e giugno 2023, il calciatore americano è diventato un elemento di spessore all'interno della rosa bianconera, guadagnando consensi nel corso degli anni a suon di prestazioni. L'idillio sembrava essersi rotto in estate quando il calciatore americano - a causa di elevate richieste di ingaggio - stava per mettere a rischio la maxi operazione che ha portato Douglas Luiz alla Juventus con conseguente approdo di Samuel Iling-Junior e Enzo Barrenechea all'Aston Villa. McKennie è dunque rimasto alla Juve, seppur ai margini del progetto Thiago Motta, ma ora le carte in tavola potrebbero cambiare. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista americano potrebbe essere reintegrato in rosa dall'allenatore italo-brasiliano.Il contratto di McKennie scade al termine della stagione che sta per iniziare. Il suo legame con la Juve ha infatti validità fino al 30 giugno 2025.