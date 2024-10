Alla CBS, Westonparla così del suo percorso alla Juventus."Non arriviamo da una grande performance, vogliamo prenderci i 3 punti. Abbiamo un metodo con Thiago, proviamo a fare ciò che dice e - speriamo - di prenderci la vittoria. Perché Thiago si fida di me? E' la mentalità, onestamente. Credo sia conosciuto più per la mia fisicità, corro molto, molto più dei passaggi e di altri. Ho quello stile lì, mi piace pensare che mi scelga per questo"."Perché devi sempre provare la tua forza? Credo sia l'esperienza. Non è la prima volta che sono stato messo in dubbio, e non sarà l'ultima. Conoscete la storia, dalla nazionale Under 17. Quando sono tornato non mi allenavo con la squadra, non sapevo come ritornare. Ma la mia mentalità mi diceva: okay, allenati tutti i giorni, sii umile e lavora sodo. E' quello che faccio, per cui sono conosciuto. Non fare rumore, ma lavorare"."Una delle cose cambiate in nazionale è il lavoro atletico. Anche quando andiamo in campo, ci alleniamo. Ma è qualcosa a cui eravamo abituati. Ma è una questione pure di mentalità. Lui è un allenatore che lavora tanto sull'aspetto mentale. Una cosa divertente, che ci ha detto: non voglio ragazzi che siano fidanzati perfetti per le mie figlie… Questa è la mentalità che cerca di dare. E credo sia necessario, siamo tutti molto vicini. Ci conosciamo tutti da ragazzi".