La trattativa tra lae l'Aston Villa perè in pieno svolgimento, con un incontro recente tra Cristiano Giuntoli e, il direttore sportivo dell'Aston Villa ed ex Roma, avvenuto la scorsa settimana a Torino. È probabile che i due si rivedano presto per continuare a negoziare.Per garantire l'acquisto di Douglas Luiz, valutato 40 milioni di euro più bonus, la Juventus deve prima vendere Weston McKennie, idealmente per almeno 25 milioni di euro, per compensare l'investimento. Tuttavia, l'Aston Villa al momento vorrebbe pagare meno per, dato che il suo contratto scade nel 2025. Nonostante ci sia stata una riduzione della distanza nelle negoziazioni, le parti non hanno ancora raggiunto un accordo.Le mediazioni continuano, con l'obiettivo di concludere entro il 30 giugno. L'Aston Villa sta anche valutando altre opzioni, come la possibile cessione dial Milan o ad altre squadre. Se queste alternative non si concretizzeranno, lo scambio trarimarrà la soluzione principale e più praticabile. Questo scenario potrebbe facilitare la Juventus nel raggiungere un buon compromesso e concludere l'affare.