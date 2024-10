Mbangula Juve, i numeri della sua partita

Minuti: 79

Dribbling tentati (riusciti): 2 (1)

Tocchi: 55

Riusciti passaggi: 39/41 (95%)

Passaggi chiave: 4

Samuelha disputato 79 minuti di grande qualità con la maglia delUnder 21 nella partita di questa sera contro, attualmente in svantaggio di misura. Il giovane talento della Juventus è partito titolare, schierato come ala offensiva sinistra, dimostrando ottime capacità sia in fase offensiva che nel supporto ai compagni. La sua prestazione è stata positiva, caratterizzata da velocità, dribbling e visione di gioco, prima di essere sostituito. Nonostante il risultato sfavorevole, Mbangula ha confermato il suo potenziale, continuando a crescere sia a livello di club che in ambito internazionale con la nazionale giovanile belga.