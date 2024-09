Quando scadrà il nuovo contratto di Mbangula?

I numeri di Mbangula con la Juventus

4 presenze

3 volte titolare

227 minuti giocati

1 goal

3 assist

è pronto a legare il proprio futuro alla. L'esterno offensivo belga, che ha esordito quest'anno in Serie A con la maglia bianconera andando subito a segno contro il Como, ha infatti raggiunto un accordo totale con la società piemontese per siglare il rinnovo di contratto che circoscriverà il suo futuro alla Vecchia Signora.Mbangula, attualmente, è legato alla Juventus da un accordo valido fino al 30 giugno 2026. Dopo un convincente inizio di stagione che l'ha visto brillare nelle primissime giornate contro Como e Verona, il club bianconero ha deciso di rompere gli indugi accelerando i contatti con l'entourage del classe 2004 per fare in modo di prolungare la sua esperienza all'ombra della Mole. Dialoghi che hanno dato esito evidentemente positivo: Mbangula, infatti, firmerà un nuovo contratto valido fino all'





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui