Kolo Muani e Vlahovic subito insieme? E la difesa? Juventus, le prime idee di Tudor

Un "giocatore fortissimo", di nuovo al centro della. Igornon ha mai avuto dubbi su Dusane, osservandolo da vicino, ha trovato conferme: ha la mentalità e le qualità per guidare la squadra. Anche i confronti interni, compresi quelli con il serbo, gli hanno rafforzato questa convinzione.DV9 è carico, motivato.Tudor lo considera un leader, gli ha chiesto di prendere in mano il gruppo, anche senza fascia. Ora tocca al campo dire se questa fiducia basterà a rilanciarlo.



Non vuole stravolgere il lavoro di Motta

Accanto a lui, Kenan Yildiz sarà un’arma importante. Tudor gli ha chiesto di giocare da vero numero dieci: più vicino alla porta, più nel vivo dell’azione. "Chi sta lì deve essere decisivo", ha detto senza giri di parole.Il tecnico deve ancora definire l’assetto tattico. L’idea iniziale è una difesa a tre, ma senza stravolgere il lavoro di Motta. Tudor vuole rifinire, non smantellare. Nico Gonzalez sarà il primo punto di equilibrio, partendo da destra.In attacco,potrebbe non partire subito titolare accanto a. Più probabile l’utilizzo di Koopmeiners in un sistema fluido. Thuram e Locatelli sono invece una certezza a centrocampo.In difesa, davanti a Di Gregorio, si parte con una linea a quattro che può evolvere in possesso.sono i favoriti. Sugli esterni,è in dubbio (ieri ancora a parte, come, che salterà la gara).si gioca il posto, conopzione più larga.restano alternative più prudenti.