Mbangula, percentuali top contro il Brugge. Perché Motta l'ha cambiato?

Getty Images

I numeri raccontano una storia chiara e, per certi versi, impietosa.è stato l’unico a distinguersi positivamente nel reparto offensivo: ha completato con successo il 67% dei dribbling tentati e vinto il 62% dei duelli individuali. In netto contrasto, Weah e Yildiz non sono mai riusciti a saltare l’uomo né a prevalere nei confronti diretti con gli avversari del Bruges, con l’americano che ha anche perso ben nove palloni.Nico Gonzalez non è stato da meno nelle difficoltà, accumulando otto palle perse, vincendo appena il 37,5% dei duelli e fallendo clamorosamente un’occasione da gol al 52’, a pochi passi dalla porta. Tra i subentrati, Conceição si è distinto lievemente, riuscendo a mettere in mezzo tre cross in 24 minuti, ma senza incidere realmente.