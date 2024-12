La situazione di Mbangula

Sabato sera, con una prodezza inattesa, ha salvato lada una figuraccia e da una sconfitta che avrebbe fatto male, ma ciò potrebbe non bastare per garantirgli una permanenza a Torino anche oltre il mercato di gennaio.potrebbe essere il "classico" sacrificato per ragioni di bilancio, ovvero per mettere a disposizione di Cristiano Giuntoli un po' di quella liquidità necessaria per andare a caccia di rinforzi, in primis per la difesa ma anche per l'attacco.Di recente l'esterno belga classe 2004, blindato appena pochi mesi fa con un contratto fino al 2028, ha perso un po' di terreno nelle gerarchie di Thiago Motta, anche se quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto. Oggi il valore del suo cartellino su Transfermarkt è di 8 milioni di euro e la Juventus ha fissato il prezzo sui 10, ma con il goal decisivo di sabato la sua valutazione potrebbe pure crescere. Su Mbangula, come scrive Tuttosport, hanno acceso i riflettori diversi club di Ligue 1 e Bundesliga, i quali a breve potrebbero presentare alla Continassa le prime offerte. Che potrebbero interessare anche lo stesso belga, in cerca di più continuità in una fase di crescita importante.





