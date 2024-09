Giornata molto importante per Samuel Mbangula. L'esterno d'attacco belga lanciato da Thiago Motta ha avuto un ottimo impatto in questa prima fase di stagione, andando in rete nel match d'esordio contro il Como e trovando anche l'assist per il goal di Savona contro il Verona. Oggi è arrivata l'ufficialità del rinnovo del belga fino al 2028. Tramite il suo profilo Instagram l'esterno ha manifestato la sua gioia: "Ringrazio il Signore per la grazia che mi dà!! Molto felice di aver rinnovato il mio contratto e ringrazio il club per la fiducia che mi dà Lo restituirò al campo! Forza Juve"