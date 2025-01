La mossa a sorpresa di Thiago Motta in Supercoppa italiana sembrava decisamente azzeccata alla luce della bella prestazione inscenata da Samuel Mbangula contro il Milan. Nel corso dei 65 minuti nei quali il belga è rimasto in campo, il numero 51 bianconero si è distinto come uno dei migliori in campo su sponda zebrata ed è stato proprio lui a confezionare l'assist vincente per l'illusorio 1-0 targato Yildiz.Schierato largo a sinistra nel 4-2-3-1, Mbangula ha messo letteralmente alle corde il suo diretto marcatore Emerson Royal, mandando continuamente in crisi il difensore brasiliano, che ha faticato tantissimo per contenere le folate della freccia juventina. Nella ripresa, però, Motta l'ha sostituito al 65' per inserire Cambiaso e, a posteriori, viene da pensare che il calciatore proveniente dalla Next Gen meritasse un minutaggio maggiore.Al netto della gara di Riyadh, però, sul conto di Mbangula pesa un'importante incognita per quanto riguarda il futuro che, a conti fatti, potrebbe essere lontano da Torino. Il classe 2004, infatti, non rientrerebbe nel lotto dei calciatori incedibili. Una sua eventuale partenza potrebbe finanziare il mercato in entrata già in questa sessione di gennaio e in tal senso gli estimatori non mancano.Tuttavia, il rendimento di Mbangula merita più di una riflessione perché i 3 goal e i 4 assist messi a referto sin qui, con un minutaggio evidentemente ridotto non sono roba da poco, anzi. Ed è proprio su questo che verte la questione: sarebbe giusto rinunciare ad un calciatore che sin qui si è dimostrato un elemento funzionale e prezioso per le rotazioni. Al mercato l'ardua sentenza.