Mbangula, i numeri

Minuti giocati: 63’

Tocchi: 34

Precisione dei passaggi: 16/20 (80%)

Dribbling tentati: 6 (3 riusciti)

Duelli a terra: 10 (5)

Giornata di conferme, per Samuel. Una su tutte: il fatto che il suo percorso di crescita abbia subìto un’impennata. A sorpresa si è preso i gradi da titolare nelle primissime partite della Juventus die ha lasciato subito il segno tra goal e assist. Ha lasciato il segno e si è fatto notare anche dallo staff dela cui non era certo sconosciuto, ma adesso ha un altro peso.Oggi, infatti, Mbangula ha fatto il suo debutto da titolare con l’Under 21 del Belgio – contro il Kazakhistan -, e lo ha fatto con la maglia numero 10 indosso: scusate se è poco. Ha giocato qualche metro più indietro rispetto alle ultime comparse con la Juve: certo, si è fatto vedere in avanti, ma è stato chiamato ad un lavoro di sacrificio importante come sottolinea l’heathmap. In numeri, la sua sembrerebbe una partita normale, senza particolari picchi. Da sottolineare, però, come Mbangula entri in entrambe le azioni da goal del Belgio che ha battuto gli avversari 2 a 0.