Juventus Women-PSG, la conferenza di Canzi

Il tecnico della Juventus Women Max Canzi ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro il PSG. Le parole:- “Non avevo mai avuto la fortuna di essere in Champions League. Potrebbe essere una delle soddisfazioni più belle”.“Sicuramente abbiamo fatto un grande lavoro fino ad adesso e devo ringraziare i miei collaboratori Enrico e Ivan e la struttura di Juventus che ci mette a disposizione tutto. Le ragazze si sono dimostrate subito disponibili a lavorare in un certo modo, hanno accettato il cambio di lavoro in campo e in allenamento che ora sta portando buoni risultati, le stagioni e i campionati sono lunghi ma abbiamo preso la via giusta”.“La gestione dei momenti è stata una dele chiavi della gara. Una delle cose che in alcune partite scorse avevo fatto notare alle ragazze come aspetto su cui migliorare, sono state molto brave in questo”.“Fino ad adesso abbiamo sempre giocato a tre, non escludo di giocare a quattro, sicuramente sta facendo bene, quando avevo visto la squadra l’anno scorso l0avevo immaginata in questo progetto di gioco, lei si sta dimostrando valida, ha tutte le caratteristiche per fare bene, dimenticarsi le altre oggi sarebbe un peccato, hanno fatto tutte una partita superlativa, sono contento per le ragazze. Ci hanno messo anche tanto di loro”.“Abbiamo preparato cosi la partita, spesso noi lavoriamo sulla fase offensiva. I principi erano simili ma con un ampiezza in meno, ci serviva per contrapporci meglio in fase di non possesso. Per evitare di perdere un tempo. Lei ha le caratteristiche per farlo, la duttilità di queste ragazze è uno dei loro pregi”.“Ho più autostima. Vincere aiuta a vincere, è una banalità ma è la verità. Abbiamo fatto il 30% di quello che dovremo fare avendo il ritorno in trasferta ma è già importante. Sarà complicatissima, troveremo una sfida complicata. In mezzo da domani mattina pensiamo alla Lazio sabato. Ci godiamo il risultato perchè è giusto farlo e non sminuire ciò che è stato fatto oggi ma da domani prima di pensare al ritorno c’è una partita”.