Lotta scudetto, il commento di Massimo Mauro

Napoli primo, Inter seconda: dopo 7 giornate di campionato la classifica dice questo. E l'ex giocatore dellaalla Gazzetta dello Sport parla proprio delle due squadre, che sono secondo lui le favorite: "L'se fa l'Inter, è molto più forte delle altre.ha trovato modo di sfruttare le potenzialità e il club ha fatto una squadra giusta per una stagione senza coppe".Mauro invece non è convinto delle altre, tra cui la Juventus: "Atalanta, Milan e Juventus sono troppo altalenanti nelle prestazioni, senza costanza. Per lo scudetto serve un passo lungo, essere concreti. Sono buone squadre ma mi sembra difficile che lottino per lo scudetto a meno che non trovino continuità".