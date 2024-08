Massimoa Pressing:"Finalmente c’è qualcuno che ha il coraggio di dire, come ha fatto Velasco, che bisogna giocare bene se no non vinci. Finalmente alla Juve c’è un allenatore e una società che hanno sposato questo e hanno detto proviamo in questa maniera. Hanno cambiato molto ed è rischioso e hanno preso posizioni di grande coraggio. Se non dovesse andar bene gli rinfacceremo Chiesa, Danilo in panchina, le cose forti che sta facendo Thiago Motta. Vero che ha giocato col Como, però c’è un’altra aria. L’ultima cosa che voglio è parlare male di Allegri, ma ci tengo a dire che finalmente c’è entusiasmo".