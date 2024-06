Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizioha fatto un accenno anche a quello che per lui è stato l'errore più grande della sua carriera, commesso prima di approdare allacome allenatore. ""Lasciare ilè stato il mio errore più grande, le sue parole. "C'erano delle buone basi per restare lì e continuare nel club, ho commesso un grosso errore in quel momento. Abbiamo vinto l'Europa League, il progetto era grande ma volevo tornare in Italia, purtroppo". Il tecnico toscano, come noto, è ancora senza squadra dopo l'addio alla Lazio, e sempre parlando a Sky non ha nascosto la sua amarezza per il trattamento ricevuto da "un paio di società" che, a suo dire, non lo hanno preso in considerazione.