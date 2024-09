Non è un segreto che a Thiago Motta piaccia cambiare gli uomini che compongono l'undici titolare delle sue squadre, già a partire dal portiere. E così, secondo Tuttosport, non è da escludere che per il match di sabato contro iltra i pali dellapossa rivedersi, in campo dal primo minuto anche nella sfida di campionato contro l'Empoli. Ovviamente nessuna "bocciatura" per Michele Di Gregorio, che ha sempre offerto garanzie in questo inizio di stagione, ma semplicemente il desiderio di dare a tutti la possibilità di giocarsi le proprie carte e restare "sul pezzo".