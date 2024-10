Juventus-Stoccarda, parla Perin

Il portiere della Juventus Mattiaha parlato ai microfoni di Sky durante la vigilia di Champions League della sfida contro lo Stoccarda in programma domani sera all'Allianz Stadium di Torino. Le sue parole:"A Lipsia c’è stata un’unione di intenti di tutti i giocatori che erano in campo che poche volte mi è capitato di sentire. Una connessione totale con tutta la squadra, è stata una cosa incredibile. Ci siamo divertiti perché è bello attaccare, siamo andati trovare il gol in 10, ed è stato bello difendersi tutti insieme e darci la carica a vicenda. C’era un’energia speciale e dobbiamo essere bravi a ricrearla domani"."La vittoria di sabato è stata molto importante per noi perché ci ha dato nuovamente energia dopo il pareggio di Cagliari. Domani incontriamo una squadra che condivide la nostra filosofia di gioco. Dovremo farci trovare pronti""Ha alzato lo standard. Dopo quella partita ci siamo resi conto che possiamo fare cose molto belle, appaganti dopo il lavoro che facciamo durante la settimana. Vedo i miei compagni che sono totalmente devoti alla causa. C’è grandissimo entusiasmo che porta un’energia pazzesca. C’è tanta voglia di migliorarci".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui