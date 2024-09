All'orizzonte si potrebbe profilare un esordio da fuoco per Mattia De Sciglio. il nuovo acquisto dell'Empoli, arrivato nel corso delle ultime giornate di mercato dalla Juventus, potrebbe partire titolare nel match di sabato pomeriggio al Carlo Castellani contro i bianconeri. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, le possibilità sono alte. De Sciglio ha giocato alla Juventus dalla stagione 2017/2018 fino alla 23/24. In mezzo c'è stata una breve parentesi al Lione in prestito durante l'annata 20/21. Con i bianconeri ha segnato due reti e vinto tre scudetti e due Coppe Italia.