Come spiega Tuttosport, dopo 7 stagioni e 117 presenze l'avventura di Mattiacon laè davvero giunta ai titoli di coda. Nonostante un contratto fino al 2025, il terzino classe 1992 non fa più parte dei piani del club, nemmeno con il nuovo allenatore Thiago Motta. Ma dove può finire ora? Secondo il quotidiano per il giocatore si sono già mossi alcuni club stranieri, ma lui preferirebbe rimanere in Serie A. I bianconeri, da parte loro, contano di cederlo in estate per ottenere un piccolo indennizzo, anziché risolvere il contratto consensualmente.