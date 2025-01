Redazione Calciomercato

Le condizioni di Mathias Olivera

Tegola peralla vigilia del big match tra. In allenamento si è infatti è fermato a causa di un problema muscolare il terzino sinistro Mathias Olivera, che dunque non potrà essere della partita e dovrà stare sicuramente fermo per qualche tempo.Ecco il comunicato del club: "Nel corso dell'allenamento di ieri Mathias Olivera ha accusato un risentimento muscolare. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Olivera ha già cominciato l'iter riabilitativo".