Materazzi, le parole sulla Juventus

, ha rilasciato alcune dichiarazioni a IlMattino prima della sfida tra i nerazzurri e il Napoli: "Inter-Napoli di sicuro è una partita che può dare delle consapevolezze nuove o rinnovarle a entrambe."Sulle rivali per il titolo, Materazzi ha parlato anche della Juventus: "Le potenziali rivali per lo Scudetto devono ancora completare un processo. Sicuramente lo deve completare la Juve perché comunque ha avuto ancora troppo poco dai vari nuovi acquisti. I bianconeri hanno le potenzialità per essere pretendenti al titolo, ma devono dimostrarlo ancora.