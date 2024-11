Le parole di Marcoa Lucky Block:ZIDANE - "Non parlo con Zinedine Zidane dalla finale del Mondiali 2006, non ci avevo mai parlato prima e non ci ho più parlato dopo. Non abbiamo un rapporto. È una leggenda del calcio e ho molto rispetto per lui come giocatore e come allenatore, ha vinto tre Champions League. Non cerco più le sue scuse, ma sarei felice di parlare con lui ora che sono passati tanti anni. Non ci sarebbero problemi".JUVE - "Thiago Motta sta facendo bene alla Juventus se si considera che ha avuto solo tre esperienze da allenatore prima di assumere l'incarico. È stato tecnico dell'Under 19 del PSG e poi allenatore con Genoa, Spezia e Bologna. Ha dovuto cambiare il suo stile alla Juventus perché prima di tutto bisogna vincere le partite in fretta a causa della storia, ma la sua filosofia è totalmente diversa da quella di Massimiliano Allegri. Allegri ha vinto molti titoli con la Juventus, quindi dobbiamo rispettarlo, ma hanno due filosofie completamente diverse e Thiago è la scelta migliore per la Juventus in questo momento, perché hanno giocatori giovani che devono diventare campioni e lui può farlo".SORPRESE - "I giocatori più sorprendenti per me in questa stagione sono stati Nuno Tavares alla Lazio, Francisco Conceiçao alla Juventus e devo dire Marcus Thuram perché ha segnato il maggior numero di gol. Un giocatore che mi ha davvero impressionato è Samuele Ricci del Torino, è un grande giocatore. Per lui è un compito difficile seguire le orme di Andrea Pirlo, Marco Verratti e Jorginho con l'Italia, ma credo che abbia le carte in regola per farlo".PIU' SCARSA - "La Roma è la squadra più scarsa d'Italia, José Mourinho se lo aspettava. Possono fare molto di più con la squadra che hanno e credo che i tifosi abbiano ragione a essere molto delusi in questo momento. La scorsa stagione hanno licenziato un manager (José Mourinho) che sa tutto sul calcio e forse ha visto cosa stava per succedere".