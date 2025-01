Massimo Zampini: 'Non ricordavo il sapore dei tre punti. Alla fine si abbracciano tutti, come la fine di un incubo'

Redazione Calciomercato

Non mi ricordo che sapore abbiano i tre punti.Avvicinarsi aquando non vinci una partita da un mese, non batti i rossoneri in casa da 5 anni, ci hai perso in Supercoppa senza subire un tiro in porta e il tuo ultimo acquisto di gennaio è bloccato da una vicenda al limite del paranormale, è un’esperienza faticosa ma forgiante.perché se la situazione ora descritta farebbe presagire un disastro su tutti i fronti, d’altro canto Kolo Muani sembra un colpo importante e se ripenso ai match conin Supercoppa,fatico a capire come sia possibile non averne vinta neanche una. Manca quel furore conseguenza dell’odio per pareggi e sconfitta che ci caratterizza da sempre, è vero, ma la squadra gioca e costruisce, incurante delle tante assenze che la perseguitano da tutto l’anno.

Andiamo in vantaggio, sprechiamo qualche occasione e ci riprendono, ma davvero non riesco a ricordarmi come accada tutte le volte. Ho solo dei flash: una volta una scivolata di troppo, una un cross, una un fallo da rigore mentre escono dalla nostra area, ogni volta ci spaventiamo un po’ e a quel punto so già che non vinceremo neanche quella.Per questo, quando vedo un primo tempo ben giocato, in cui rischiamo qualcosa dietro ma siamo più vivi e aggressivi dei rivali, non so cosa aspettarmi dal secondo. Esce pure, entrache dopo pochi minuti tira, respinta, e quando poi arriva Koop, dai Koop, ne dribbla uno, forza Koop, è solo davanti al portiere, ora, Koop!, e lo centra, cavolo, Koop!, sembra tutto stregato per lui e per noi che abbiamo già capito che sta per arrivare un altro pari., che magari non segna tanto ma quante cose fa, perché tanto ora ci facciamo riprendere come polli un’altra volta e invece no, perché Thuram innesta Weah che si invola e segna da vero centravanti, sono tutti in campo a festeggiare, stavolta siamo due a zero e non lo dico ad alta voce ma magari per una volta non ci riprendono più.La Juve pare volermi rassicurare perché continua a pressare, non concede grandi chance,, come se il peggio fosse alle spalle e ora si potesse davvero ripartire, consapevoli che basta poco per ripiombare nella spirale dei pareggi.Mentre, ora che me ne ricordo improvvisamente il sapore, è così bello il weekend con tre punti in più, qualche paura in meno e un post di Kalulu tutto in bianconero che ribadendo il noto motto bonipertiano pare ricordarci qualcosa che è bene non dimenticare: