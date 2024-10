Massimo, intervenuto su Tutti Convocati di Radio 24, ha analizzato la sconfitta della Juventus contro lo Stoccarda, criticando alcune scelte di Thiago Motta. Mauro ha lodato in precedenza la capacità dell'allenatore bianconero di adattarsi al contesto della partita e alle condizioni fisiche dei giocatori. Tuttavia, ha espresso dubbi sulle decisioni prese nell'ultima mezz'ora del match, in particolare dopo l'espulsione di Danilo. Secondo Mauro, in una situazione di inferiorità numerica, la squadra avrebbe dovuto adottare un approccio più umile e difensivo, invece di cercare di gestire la partita come se fosse ancora in parità numerica.LE PAROLE - "Avevo lodato fino ad ora la capacità di Thiago Motta di adeguarsi alla partita e alla forma dei calciatori. Ieri l’ultima mezzora non ho capito le mosse di Thiago, era una partita da essere molto umili. Non puoi continuare a gestire come se dovessi vincere anche 10 contro 11".