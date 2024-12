Juventus, le parole di Massimo Mauro

a Pressing commenta le differenze tra il Napoli e la Juventus, spiegando perché i bianconeri non possono lottare per lo scudetto."Il Napoli merita il primo posto in classifica perchè ha una maturità da grande squadra, col Torino poteva fare 5-6 gol e ha sofferto poco. Io sono appassionato di squadre che sanno cosa fanno, sono umili e portano a casa il risultato. Questa è la differenza tra una squadra che dà l’impressione di vincere lo scudetto e la Juve, che non può vincere lo scudetto".