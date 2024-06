Massimoè pronto a iniziare la sua esperienza sulla panchina del. L'ormai ex tecnico della che ne ha annunciato l'addio ieri sera , è stato ufficializzato come nuovo allenatore della squadra pugliese, che milita nel girone C di Serie C, e ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Accetto con entusiasmo questa nuova sfida professionale e sono onorato di poter allenare una squadra storica come il Foggia. Comprendo appieno l’importanza di essere arrivato in una piazza così importante e sono fiducioso che, attraverso il lavoro, tutti insieme ci toglieremo grandi soddisfazioni".