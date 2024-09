Le parole di Beppealla presentazione di 'Inter, due stelle sul petto':EMOZIONI - "Durante il campionato, dal punto di vista sportivo sicuramente la vittoria sulla Juventus a San Siro. Dal punto di vista generale non posso dimenticare il 28 aprile, quando dopo la partita col Torino la squadra ha percorso l'intera città in pullman accompagnata da una massa di persone che avevano un comune denominatore nella fede nerazzurra. E che aveva un grande potere, quello di abbattere una barriera etnica, culturale ed economico-finanziaria. Erano tutti coinvolti in questo grande sentimento che è l'amore verso l'Inter".