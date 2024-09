A margine della cerimonia a Coverciano per la consegna del Premio “Nereo Rocco”, il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha poi parlato della stagione appena iniziata, soffermandosi sulla lotta Scudetto e, soprattutto, sulle dichiarazioni che Rocco Commisso, massimo dirigente della Fiorentina, ha rilasciato di recente a proposito della situazione finanziaria del club nerazzurro: "Ho molto rispetto per Commisso, ma l’Inter adempie a tutti quelli che sono i doveri e i criteri finanziari ed economici che UEFA e Federazione ci impongono di rispettare. A lottare per lo scudetto saranno le solite squadre a cui aggiungerei anche l’Atalanta per quel che ha fatto in questi anni e la posizione acquisita a livello nazionale ed europeo".