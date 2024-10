Le parole di Beppe Marotta a DAZN.

Beppe, a DAZN, parla così poco prima di Inter-Juve."Prima da presidente? Per me è un'emozione superiore, sento la responsabilità del ruolo. Inter-Juve o Juve-Inter sono sempre una partita straordinaria per le aspettative che tutti ripongono in quest'incontro. Oggi deve essere uno spot positivo e credo sia giustamente considerato il Derby d'Italia, la rivalità storica tra i due club"."Non è una partita che decide il destino del campionato. Credo sia da analizzare concretamente la prestazione delle due squadre, capire se viene fuori una valutazione per entrambe positiva. Dopo 9 giornate è impossibile stilare dei valori oggettivi. Ci saranno ancora tante partite"."Giocarsi la Champions? Provare sì. Abbiamo l'obbligo, come Juve e Milan, di partecipare e ottenere il massimo. Ci proviamo. Se ce la facciamo, merito nostro. Sennò, merito degli avversari e demerito nostro. Squadra competitiva è necessaria, gli infortuni sono necessari e devi presentarla sempre competitiva".