L'ex bianconeroha detto la sua sul momento dellaai microfoni de Il Corriere Torino: "Quando i tifosi bianconeri esultavano per l’allontanamento die la rottamazione die Chiesa, io avevo qualche dubbio. Non sono allegriano, ma Max ha ottenuto sempre il massimo. Detto questo, non mi aspettavo molto di più dai primi mesi di. Ma quando arriva un allenatore “filosofo”, diciamo così, oltre alla filosofia non si può comunque fare a meno della pratica. Alla Juve conta la sostanza. La mia valutazione non va oltre il 6,5. Vlahovic è troppo solo, e i rifornimenti sono spesso prevedibili. E in mediana Rabiot sarebbe servito più di Douglas Luiz, anche se capisco le sue difficoltà di inserimento acuite da qualche infortunio. Per me i migliori acquisti, a oggi, sono Nico Gonzalez e Thuram, bravi a togliere il tempo agli avversari puntandoli immediatamente".