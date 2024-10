Mark, l'ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva commentando la sfida della Vecchia Signora contro il Cagliari di domenica allo Stadium. Il commento:"La Juve ha buttato via due punti contro il Cagliari. Non penso che sia una questione di fortuna, ma è vero che affrontiamo ogni partita con la giusta determinazione. È frustrante: sono partite che devi chiudere e sta tutto lì. Poi, davanti hai una squadra viva, e un’occasione la trova sempre. Ti ritrovi a parlare di un pareggio in una partita in cui, dopo i primi 20-30 minuti, non avresti mai pensato che potesse finire così. Invece, ti ritrovi con due punti persi. Col Cagliari, poteva finire 3-0 o 4-0, eppure si parla di un pareggio, non della prestazione".