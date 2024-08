Luca, a DAZN, parla così degli episodi di Genoa-Inter."Partita non facilissima per Feliciani, che ha concluso con 32 falli fischiati. Nel secondo tempo è salito il livello agonistico ed è stata tenuta abbastanza bene a livello tecnico, nelle decisioni qualcosa da rivedere. Il primo episodio è un calcio di rigore assegnato per contatto fra Badelj e Thuram. In presa diretta c'era qualche dubbio ma sembrava potesse essere giusta la decisione di Feliciani: rivisto si nota l'errore dell'arbitro, perché Badelj anticipa l'attaccante dell'Inter. Giustamente viene rivista la decisione, annullato il rigore e assegnato calcio di punizione al Genoa"."Nel secondo tempo ci sono stati altri due episodi: il primo è il calcio di rigore assegnato, sempre con OFR, per un tocco di braccio di Bisseck sfuggito a Feliciani. Il tocco è molto evidente, il giocatore ha sfiorato il pallone con la testa e si può pensare all'autogiocata, ma non conta nulla: il braccio è molto largo e aumenta il volte corporeo. Anche se ci fosse stato colpo di testa, non sarebbe stata autogiocata".