Cosa ha detto Marcus Thuram verso Inter-Juve

. E il nerazzurro Marcus - che ieri sera ha segnato il goal decisivo per la vittoria last minute dell'contro lo Young Boys - non ha dubbi sulla scelta di papà Lilian, il quale allo stadio potrà osservare in campo anche il secondogenito Khephren, in maglia bianconera."Sarà una bellissima partita, tutta la nostra famiglia sarà a San Siro. Per chi tiferà papà Lilian? Per la Juve, è sicuro", le parole a Sky dell'attaccante, con un sorriso sul volto. "Ci sta, è la squadra del fratello più piccolo. E poi papà ha giocato per la Juve, lui è juventino. Non è una sfida scudetto, siamo ancora all’inizio del campionato, è una partita come le altre che vale tre punti".