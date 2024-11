Le parole didalla Kings League:JUVENTUS - "No una Juve diversa no. Abbiamo visto varie facce di questa nuova Juve. Sicuramente più positiva che negativa però è stato un anno di cambiamenti, non soltanto dell’allenatore che ha portato un’altra ideologia, ma anche a livello di giocatori. La Juve ha anche degli infortuni abbastanza importanti. Quindi vedremo come riuscirà ad andare avanti da qua fino a quando non apre il mercato".MILAN-JUVE - "Mi aspetto una grande partita, sono due squadre che ci arrivano in un buon momento. Sono tre punti importanti, per tutte e due le squadre proprio perché la classifica è molto corta non ci si può perdere in partite e non giocarle con la giusta attenzione, perché credo che non durerà così tanto questa classifica molto vicina. Quindi si arriverà ad un punto che qualcuno allungheraà e chi sarà bravo a non perdere punti da qui a Natale ne gioverà poi con l’arrivo dell’anno nuovo".