Marchisio Juve, le parole in vista della sfida col Milan

Tra i giocatori più rappresentativi della Juventus c'è senza dubbio. L'ex centrocampista bianconero, presente all'evento Kings League di Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando anche la sfida che attende la squadra di Motta a San Siro.'Sapete benissimo da che parte sto, però sarà una partita, mi auguro molto bella, molto importante per tutte e due le squadre e per la classifica che molto corta e quindi in questo momento del campionato tre punti sono sempre molto importanti. Per di più negli scontri diretti. Quindi non vedo l’ora di vederla'.'Credo che lui stesso abbia detto che comunque è cambiato tanto il suo ruolo, non soltanto per la posizione in campo, ma per la squadra in sé. Da Gasperini a Thiago Motta il cambio è evidente, però io ho guardato i dati di Koopmeiners rispetto all’Atalanta e tocca molti più palloni. Ha una percentuale molto alta che lo porta ad arrivare dentro l’area per poi concludere. Credo che ad oggi quello che gli manca sia solo la finalizzazione, perché è un giocatore completo. È un giocatore di peso, molto importante in questo centrocampo della Juventus e mi ricorda forse un po’ il primo anno di Pavel Nedved'.